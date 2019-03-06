فعبر ورقة أرجوانية وصفراء وقيمة للغاية.. هي ورقة واحدة فئة 1000 فرنك سويسري، تعادل ألف دولار أميركي، يمكنك ادخار أموالك بدل حفظ أوراق المئة دولار لتقلص عدد الأوراق النقدية لديك.

وتعد فئة الفرنك الأحدث بين فئات جديدة من العملة المحلية التي أصدرها البنك المركزي السويسري.

وقال البنك الثلاثاء، إن النسخة المعدلة من العملة "أصغر وأسهل في التعامل" من سابقتها، بالإضافة إلى تزويدها بـ "سمات تأمين معقدة". حسب أسوتشيدبرس.

الورقة النقدية التي تحتوي على مصافحة من جانب والبرلمان السويسري على الجانب الآخر، سوف يتم تداولها ابتداء من 13 مارس.

تعتبر ورقة الـ 1000 فرنك تقليدا قديما في سويسرا التي توصف بأنها صديقة السيولة.

ومع ذلك، فإن نهج الدولة يتناقض مع البنك المركزي الأوروبي، الذي قرر عام 2016 وقف إصدار فئة 500 يورو والتي تبلغ قيمتها حاليا 567 دولارا.

خفض البنك المركزي الأوروبي أكبر ورقة نقدية لليورو وسط مخاوف من أن تصبح أكثر شعبية وانتشارا بين المحتالين وغاسلي الأموال.