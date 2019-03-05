وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، كان يقف في الطابور بأحد المتاجر في سيمبسونفيل الواقعة في ولاية ساوث كارولينا الأميركية، ثم قرر أن يعطي الأسبقية لرجل كان بعده من أجل شراء تذكرة اليانصيب.

ولم يكن يعلم الفائز أنه بهذا التصرف البسيط سيحرز أكبر سحب "ميغا مليانز" في أميركا، خلال أكتوبر 2018.

وكان حامل التذكرة الفائز الوحيد بجائزة 1.5 مليار دولار، لكنه اختار أن يأخذ الجائزة في دفعة واحدة، بمقابل إجمالي منخفض (877 مليون دولار).

وأشار بيان صادر عن لجنة اليانصيب في ولاية ساوث كارولينا "لو لم يقم بذلك التصرف اللطيف لاستفاد الرجل الذي كان سيأتي بعده من قيمة الجائزة"، وتابع "تصرف بسيط أدى إلى نتيجة مذهلة".