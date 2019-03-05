ويقتصر هذا التحدي على الأحذية من طراز "فانز"، وقد بدأ عن طريق مستخدمة لتويتر، اكتشفت "أمرا غريبا" يتعلق بهذه الأحذية.

واكتشفت أنه بغض النظر عن الطريقة التي يتم فيها إلقاء الحذاء في الهواء، فإنه دائما يسقط على الأرض بوضعية مثالية، ليبدو كما لو أنه"يقلب نفسه" إذا سقط بوضعية خاطئة.

وقامت الفتاة بنشر مقطع الفيديو وهي تلقي بأحذيتها، لينتشر بعدها التحدي بشكل واسع على الإنترنت.

ويكمن سر هذا الحذاء في أنه صمم خصيصا للمتزلجين (على ألواح التزلج الخشبية)، إذ أن صناعة هيكله تمت بطريقة تمنحهم ثباتا أكبر على الألواح، وتقلل من تأثير التصادم على أقدامهم، وهو السبب في أنه يهبط دائما بوضعية صحيحة.