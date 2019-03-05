ووفق ما ذكر موقع "نيوز" الأسترالي، فإن فيرجن أتلانتيك قررت إلغاء قانون فرض الماكياج (الميك أب) على مضيفات الطيران، خلال أوقات عملهن.

وقال المصدر إن مضيفات الطيران يفرض عليهن، عادة، لباسا ومظهرا معينين، مضيفا "إلا أن فيرجن أتلانتيك قررت الخروج عن المألوف".

وقالت الشركة البريطانية، في بيان "بات بإمكان مضيفات الطيران العمل دون ماكياج، لكن سيكون مرحبا باستعمالهن أحمر الشفاه وبعض الأدوات البسيطة، المحددة في كتاب الإرشادات".

وذكر المتحدث باسم الشركة، مارك أندرسون، أن القرار اتخذ لمنح مستوى من الراحة للنساء، اللواتي يشتغلن لساعات طويلة في بعض الأحيان، مضيفا "كما يعطي للمرأة حرية اختيار مظهرها والتعبير عن نفسها في العمل".

معلوم أن شركات الطيران الحديثة، مثل "إيزي جيت" و"رايان إير"، تعرف بتساهلها بشأن قوانين اللباس والمظهر، إلا أن العديد من الشركات العالمية تشدد على "ضرورة وضع الماكياج".