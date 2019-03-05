فقد لقي رجل، من ولاية كيرالا بجنوب الهند وظيفته الاعتناء بالحيوانات، مصرعه بينما كان يغسل فيلا ويضربه بشدة بواسطة سوط بيده، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن العامل آرون بانيكار، البالغ من العمر 40 عاما الذي كانت مهمته الاعتناء بالفيل الضخم، وجه ضربات شديدة للفيل لإجباره على الجلوس، بينما كان يقوم بغسله.

وكما أظهرت لقطات فيديو من كاميرا مراقبة، أن آرون بانيكار، وهو من منطقة كارابوجه بمقاطعة كوتايام بولاية ولاية كيرالا، فقد توازنه بينما كان يضرب الفيل وسقط على الأرض في اللحظة التي كان الفيل الضخم يجلس فيها.

وجاء سقوط بانيكار تحت الفيل، الذي تعود ملكيته لصندوق تعاوني تابع لمستشفى محلي، مباشرة بعد الضربات التي وجهها إليه وانزلاقه، فجلس الفيل عليه وحطم جسده تماما.

وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة رجلا آخر يتقدم ويساعد الفيل على النهوض مرة أخرة في محاولة لإنقاذ صديقه العامل.

لكن الفيل الضخم رفض النهوض في البداية، قبل أن ينهض بفعل ضربه بالسوط مجددا.

وفتحت السلطات الأمنية في المنطقة تحقيقا في الحادثة القاتلة.