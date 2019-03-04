وسارع الشباب في جميع أنحاء الهند، بحسب شبكة "سي إن إن"، إلى محاكاة شارب آبيناندان فارتامان، المميز كعلامة على الشجاعة.

وأصبح "آبيناندان" اسما لتسريحة الشارب الجديدة، والتي انتشرت في جميع أنحاء الهند بسرعة.

وقد كان لهدوء آبيناندان ورباطة جأشه عند اعتقاله في باكستان، صدى كبير في بلده، ودفع الكثيرين إلى توزيع صوره والدعوة إلى السلام بين البلدين.

ولجأت شركة أمول الهندية العملاقة لصناعة منتجات الألبان، بعرض إعلان ممز أشأد بمظهر شارب الطيار الهندي مع جملة:" بلا شارب.. لا شيء لديك".

وفي الساعات التي سبقت وصوله إلى الهند عقب الإفراج عنه، تجمع مئات الهنود حاملين الأعلام للترحيب بالطيار الذي كان يرتدي سترة زرقاء وقميصا أبيض، مع تسريحة الشارب الملفتة.

ورحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالطيار، عبر تويتر، قائلا في تغريدة: "مرحبا بك قائد الجناح آبيناندان.. الأمة فخورة للغاية بشجاعتك المثالية".