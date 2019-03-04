وبحسب صحيفة "صن"، فإن المنتقدين أشاروا إلى القضية التي تلاحق "الدون" في مدينة لوس أنجلوس الأميركية فضلا عن تورطه في قضية تهرب ضريبي بإسبانيا.

وكان جوشوا قد صرح أنه يعتبر لاعب يوفنتوس الإيطالي بمثابة بطل لأنه استطاع أن يحافظ على ابتسامته بالرغم مما تعرض له من قبل النساء والضرائب، واستخدم الرياضي كلمة بذيئة لوصف ما عاناه رونالدو.

وأضاف في تصريح بنيويورك قبل خوض مواجهة مهمة في رياضته القتالية، أن الإنسان الذي يمر بظروف من هذا القبيل يحتاج إلى قوة عقلية كبيرة حتى يتخطى المصاعب وذاك ما أظهره رونالدو.

وأشار جوشوا إلى أن الدون استطاع أن يبرع في كل الجوانب، سواء تعلق الأمر بشؤون العائلة أو بالقضايا التي حاصرته، وقال "لهذا السبب تحديدا يعجبني".

ورأى منتقدو جوشوا أنه تغاضى عن معاناة الضحية المفترضة لرونالدو، وفضل أن يقف بجانب شخص مشهور، واعتبر المعلقون ما صدر عن الملاكم نيلا من حق المرأة وكرامتها.

وتفجرت قضية الاغتصاب في سبتمبر 2018 عندما رفعت كاثرين مايورغا دعوى قضائية على رونالدو في محكمة كلارك الجزئية في نيفادا متهمة إياه باغتصابها في فندق بلاس فيغاس عام 2009 ودفعه 375 ألف دولار لها مقابل صمتها.

وفي يناير الماضي، قبل رونالدو بعقد تسوية مع مصالح الضرائب الإسبانية من خلال دفع 19 مليون دولار وعقوبة حبس موقوفة التنفيذ من 23 شهرا.