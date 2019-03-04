واحتل الفيلم الجديد "جنازة عائلة ماديا" (ماديا فاميلي فيونيرال) المركز الثاني بإيرادات بلغت 27 مليون دولار.

الفيلم بطولة وإخراج وتأليف تايلر بيري ويشاركه في البطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي.

وتراجع فيلم المغامرة والحركة "أليتا: ملاك المعركة" (اليتا: باتل أنجيل) من المركز الثاني إلى الثالث محققا سبعة ملايين دولار. تقوم ببطولة الفيلم روزا سالازار وكريستوفر فالتز وجينيفر كونلي ويخرجه روبرت رودريغيز.

ونزل أيضا فيلم الرسوم المتحركة (ليغو موفي 2: الجزء الثاني) من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا 6.6 مليون دولار.

وصعد فيلم "غرين بوك" (كتاب أخضر) من الترتيب الحادي عشر إلى الخامس بإيرادات بلغت 4.7 مليون دولار. الفيلم بطولة فيغو مورتنسن وماهرشالا علي ومن إخراج بيتر فيرليلي.