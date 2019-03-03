ورحل الصيادي عن عمر ناهز 70 عاما تاركا وراء إرثا فنيا كبيرا، حيث كان قد اشتهر بأداء العديد من الأغاني المميزة مثل "اسم الله عليك" وكذلك أغنيتَي "يا سالمة" و"اشرح لها" للفنان السوري الراحل فهد بلان، حتى إنه حصل على لقب"فهد بلان تونس" لقوة صوته.



وكان الصيادي قد ولد في بلدة منزل بوزلفة التابعة لولاية نابل، حيث عرف منذ صغره بصوته الجميل، وذلك قبل أن يبدأ في تحقيق نجاحات فنية كبيرة، إذ كان الإجماع حول صفاء صوته وقوته وأداءه ورهافة مشاعره، ما فتح له أبواب الإذاعة والتلفزيون، حيث أصبح من المترددين على الإذاعة لتقديم الموشحات الأندلسية.

وذكرت إذاعة موازييك التونسية على موقعها أن الراحل بروحه المرحة وحضوره المتميّز في المسارح التونسية والعربية، وبدفاعه عن الأغنية التونسية.