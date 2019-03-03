وقدم المهرجان في الافتتاح باقة من العروض الموسيقية والغنائية تعبر عن التنوع الثقافي في القارة الصفراء من أبرزها فقرة للمغنية ديلارا من أذربيجان.

تشارك في المهرجان 26 دولة من بينها كوريا الجنوبية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند واليابان وأفغانستان وطاجيكستان وسوريا والعراق ولبنان والهند والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان.

وتحل الصين ضيف شرف المهرجان الذي يعرض مجموعة متنوعة من إنتاجها السينمائي ضمن برنامج "نظرة على السينما الصينية الحديثة" إضافة

ويهدى المهرجان دورته هذا العام للممثلة سعاد حسني (1942-2001) التي كرمها في الافتتاح بعمل فني بعنوان "حكاية سندريلا" مزج بين الغناء الحي لمجموعة من الشباب ومقطع غنائي نادر للممثلة الراحلة.

كما كرم في الافتتاح الممثلة هالة صدقي والممثل لطفي لبيب ومخرج الأفلام التسجيلية علي الغزولي من مصر.

يشمل برنامج المهرجان أربع مسابقات رئيسة، للأفلام الطويلة وتضم 12 فيلما، والأفلام القصيرة وتضم 11 فيلما، والأفلام التسجيلية الطويلة وتضم ستة أفلام، وأفلام التحريك الطويلة وتضم خمسة أفلام، إضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة.

وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم التسجيلي الطويل "الفريق" الذي يتناول صناعة السينما المصرية من خلال حوارات مع مجموعة كبيرة من صناع السينما من مخرجين وممثلين وكتاب وفنيين.

يستمر المهرجان الذي تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة جنوب سيناء حتى الثامن من مارس.