ونعى وزير الثقافة ووزير الشباب ووزير الإعلام بالوكالة، محمد أبو رمان، الفنان الراحل "الذي تميز بأعماله الفنية والدرامية التي عرفت على مستوى العالم العربي من خلال الشخصيات التي تقمصها ببراعة وأداء فني باهر"، وفق ما نقلت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء.

واستذكر أبو رمان الفنان الراحل الذي كان له حضوره الإعلامي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون منذ بداياتها، وفي عضويته لمجلس الأعيان وانحيازه لقيم الجمال في أعماله الدرامية، مقدما تعازيه لأسرته وزملائه في نقابة الفنانين الأردنيين و"محبي فنه الأصيل".

وامتدت مسيرة المشيني الفنية على مدار 45 عاما، تعددت فيها أعماله ما بين التلفزيون والإذاعة والمسرح.

‏وعرف الفنان الأردني بالتزامه الفني، وحبه لتقديم الأعمال الفنية التي تنحاز لهموم المواطن وتقدم قضاياه في قالب درامي ونقدي لاذع، وأبرزها مسلسل "حارة أبو عواد".

والفنان الراحل من مواليد 1939، وسبق أن ترأس رابطة الفنانين الأردنيين وعمل مذيعا في التلفزيون الكويتي والأردني، وعين عضوا في مجلس الأعيان الأردني سنة 2003.