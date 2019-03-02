وأدى البرق لاشتعال مئة حريق على الأقل في ولاية فيكتوريا، فيما وجه مسؤولون تحذيرات عاجلة، بعد أن التحم حريقان ليشكلا حريقا هائلا في متنزه بونيب العام على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرقي ملبورن.

وقال مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا، أندرو كريسب، إن الحريق لم يلتهم أي ممتلكات.

وأضاف أن الولاية ستعلن حظرا كاملا على إشعال النيران اعتبارا من الأحد (3 مارس) وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة.

وتتوقع السلطات الأسترالية أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في بعض أنحاء البلاد.

وكافح عمال الطوارئ أكثر من 100 حريق على طول ساحل شمال شرق أستراليا، أواخر العام الماضي، بعد موجة حرائق بسبب ارتفاع حرارة الجو لدرجات غير مسبوقة.