وظهرت صور الحيتان في حاويات ضيقة في خليج بالقرب من ميناء ناخودكا البحري الياباني أول مرة العام الماضي، مما أثار موجة من الانتقادات في البلاد.

وتعتزم السلطات الروسية إعادة الحيتان إلى المياه، بعد أن تم احتجازها في ظروف قاسية بهدف بيعها إلى مشترين صينيين، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة تاس الروسية للأنباء.

لكن المشكلة تكمن في كيفية إطلاق سراح الحيتان دون الإضرار بها، الأمر الذي تسبب في تأخير إعاتها للمياه وبقيت الحيوانات في حظائر، أطلق عليها الإعلام الروسي "سجن الحيتان".

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، وجه اتهامات إلى 4 شركات، الاثنين الماضي، بسبب خرق قوانين الصيد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في جهاز الأمن الفيدرالي قوله: "الحيوانات بقيت في ظروف غير مرضية، ويجب إعادتها إلى بيئتها الطبيعية".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، إن بوتن تدخل "شخصيا" للتعامل مع الأمر.

ونقلت وكالة "تاس" عن وزير البيئة الروسي ديمتري كوبيلكين، قوله الخميس: "نحن نبذل قصارى جهدنا".

وجمعت عريضة أكثر من 900 ألف توقيع عبر الإنترنت من أجل إطلاق الحيتان، شارك فيها الممثل ليوناردو دي كابريو.

كما أرسلت الممثلة باميلا أندرسون رسالة مفتوحة إلى بوتن عبر موقعها في الإنترنت بخصوص القضية ذاتها.