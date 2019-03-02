وتسبب الحادث الرهيب، الذي وقع على طريق في مدينة ساراسوتا بولاية فلوريدا، بإصابة السائق الشاب جاكسون كيلي، البالغ من العمر 19 عاما، إصابة خطيرة، حيث يرقد في قسم العناية المكثفة بمستشفى "ساراسوتا ميموريال"، فاقدا الوعي، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبدأ الحادث عندما شوهدت سيارة فان صغيرة (ميني فان) من طراز كيا، وهي تنعطف في وسط الشارع "يو أس 41" ذي الاتجاهين محاولة الدخول إلى محطة بنزين، بينما كانت سيارة جاكسون السوداء ، من طراز أودي قادمة من الاتجاه المقابل.

وبينما حاول جاكسون أن يتفادى سيارة الكيا، اندفع سائق الميني فان إلى الأمام فصدم سيارة الأودي التي طارت في الهواء ثم انقلبت مرات عدة، وارتطمت بسيارتين، قبل أن تستقر قرب حوض سباحة تابعة لفندق "لانترن إن".

وهرع نزلاء الفندق إلى سيارة الأودي، فوجدوا نصف جسد جاكسون خارج السيارة، وفاقدا الوعي، وحاولوا إخراجه قبل أن تندلع النار في السيارة.

وفي لقطات لكاميرا مراقبة تابعة للنزل، شوهد سائق سيارة الكيا يفر من موقع الحادث، وعلم أن شرطة فلوريدا مازالت تبحث عنه، وطلبت ممن يعرف عن السيارة أو صاحبها الإبلاغ بأي معلومة.