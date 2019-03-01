وشهدت سماء ليتويارفي، بالدائرة القطبية الشمالية، عرضا مبهرا لأضواء الشفق القطبي، بالألوان الأخضر والوردي والأرجواني والأبيض.

وعبر النزلاء في فندق "أركتيك سنو" قرب روفانيمي عاصمة إقليم لابلاند في فنلندا، عن إعجابهم بالعرض المبهر الذي قدمته الطبيعة لمنطقتهم، واستمر لعدة ساعات، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويعد فصل الربيع واحدا من أفضل الأوقات لمشاهدة أضواء الشمال في الدائرة القطبية الشمالية، بسبب زيادة نشاط الرياح الشمسية.

ويحدث الشفق القطبي نتيجة اصطدام جسيمات مشحونة من الشمس مع جسيمات في الغلاف الجوي للأرض.

وتعرف الظاهرة الموازية لذلك في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية باسم "أضواء الجنوب".