فعلى أقسام "ستار وورز: غالاكسي إيدج" الواقعة على مساحة 14 فدانا والمخصصة لأفلام حرب النجوم بالمدينة الترفيهية سيظهر الكوكب الجديد باتو.

وتحدو المعجبين توقعات كبيرة بعد أن انتظر كثيرون منهم 40 عاما منذ صدور الفيلم الأصلي عام 1977 حتى يروا بأعينهم نسخة حقيقية من هذه المجرة البعيدة جدا. وتصف ديزني أقسام غالاكسي إيدج، بأنها التوسع الأكثر طموحا على الإطلاق بمتنزهاتها.

وقال مصممو المدينة الترفيهية إنهم تناقشوا حول ما إن كان عليهم أن ينتجوا نسخة تحاكي موقعا معروفا جيدا في سلسلة الأفلام مثل كوكب تاتوين أو كوكب هوث.. وفي النهاية اختاروا بناء كوكب ورد ذكره في أفلام وكتب ستار وورز، لكنه ليس مألوفا بعد لدى الجمهور.

وقال كريس بيتي المدير التنفيذي للإبداع في شركة والت ديزني، إن الهدف هو منح الزوار شعورا بأنهم في عالم حرب النجوم مع إمكانية المرور بتجربة جديدة يلعبون فيها دورا فعليا.

ومن خلال عمل استمر لأربع سنوات، سيكون أول ظهور لعالم غالاكسي إيدج في مدينة ديزني لاند بكاليفورنيا في الصيف، وفي عالم والت ديزني وورلد في فلوريدا في الخريف. ولم تعلن بعد مواعيد الافتتاح.

وسيكون "ميلينيوم فالكون سماغلرز رن" من أهم معالم جذب الزوار إذ أنه مصمم ليشعر رواد المدينة بأنهم يحلقون على متن مركبة هان سولو الفضائية الشهيرة.

ويمكنهم أيضا خوض تجربة تسمى "رايز أوف ذا ريزستانس" التي سيحاول فيها الزوار الهرب من "فيرست أوردر" التي تشكل جانب الشر، وستظهر شخصيات مثل ري وبو.