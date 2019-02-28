وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، فإن العصابات اعتمدت على عدة مطارق ثقيلة وآلات إحداث الثقوب ومكانس كهربائية لأجل شفط المال من الأجهزة.

ويعتزم مجلسا منطقتي كينسينغتون وتشيلسي في لندن، إنهاء الدفع النقدي في 70 جهازا، ودعا المسؤولون السائقين إلى الدفع عن طريق تطبيق أو خدمات الهاتف.

وذكر مسؤول محلي في العاصمة لندن أن العصابات ظلت تقوم بعمليات السرقة طيلة 12 شهرا، وأضاف أن ما يحصل يساعد على تمويل جرائم أخرى مثل المخدرات.

وأضاف أن السرقات الحالية يجب أن تتوقف على الفور، والحل بحسب رأيه، هو أن يدفع السائقون تذاكر المواقف دون استخدام النقد.

وكشفت دراسة أجريت، مؤخرا، في بريطانيا، أن 70 في المئة يحاولون قدر الإمكان أن يتفادوا مواقف السيارات التي تقبل الدفع الهاتفي فقط.