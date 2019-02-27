ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قرر النجم البرتغالي افتتاح مركز لزراعة الشعر في مدريد، بمشاركة صديقته جورجينا رودريغيز، التي ستكون مديرة المركز.

وقالت الصحيفة إن المركز الجديد سيعين 150 موظفا يعملون في 18 غرفة طبية، مجهزة لعمليات زراعة الشعر.

ووضع هداف دوري الأبطال مليون يورو حتى الآن في مشروعه الجديد، ويخطط لاستثمار 25 مليون يورو إضافية في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقالت متحدثة باسم الشركة الجديدة إن العيادة تسعى لاستقطاب الزبائن للقدوم إلى مدريد عوضا عن تركيا، المعروفة بمراكز زراعة الشعر.

وقال رونالدو: "بالإضافة لكرة القدم، أنا لدي اهتمام كبير بالصحة والتكنولوجيا والبحوث، وهي مجالات أود الاستثمار بها. أردت أن تكون عيادتي الأولى في مدريد، وهي المدينة التي عشت بها سنوات عديدة"، حيث لعب 9 مواسم مع ريال مدريد.

وسيبدأ سعر عملية زراعة الشعر في عيادة رونالدو الجديدة من 4 آلاف يورو، علما أن العيادة سوف تفتتح في مارس المقبل.