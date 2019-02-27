وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الجرذ السمين الذي يزن 650 غراما علق في ثقب بمصفاة المجاري وأضحى عاجزا عن الحركة.

وحاولت إحدى الأسر في البداية أن تنقذ الجرذ حين انتبهت إلى إصداره أنينا منتظما، وحين باءت المبادرة بالفشل، جرى الاتصال بشخص مختص في الحيوانات، وفي مرحلة لاحقة، جرى التواصل مع فريق الإطفاء.

واستطاع فريق الإطفاء المؤلف من 9 أشخاص أن ينقذ الجرذ في مدة قصيرة لم تتجاوز بضع دقائق، وأعيد الحيوان إلى المصفاة على نحو عادي.

وذكرت "ديلي ميل" أن تكلفة إنقاذ الجرذ وصلت إلى 120 يورو، لكن فريق الإطفاء تعامل برحابة صدر مع ما حصل بحسب الأسرة التي بادرت إلى الاتصال.

ولقيت الحادثة إشادة واسعة، وقال معلقون إن عملية الإنقاذ تنم عن نبل إنساني حتى وإن تعلق الأمر بحيوان يمقته الناس ويسعون إلى التخلص منه في أغلب الأحيان.