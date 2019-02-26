وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جنديا علق في علم ضخم كان يرفرف بقوة أثناء رفع في منتزه بالومار بمدينة شيواوا، ثم سقط أرضا من ارتفاع يتجاوز 6 أمتار.

وتابع العشرات، الجمعة، عروض رفع العلم وسط معزوفات موسيقية، لكن الحضور أصيب بصدمة حين علق الجندي في العلم وطار في الهواء ثم ارتطم بالأرض بقوة.

وبمجرد فتح العلم استعدادا لرفعه، بدا وكأن قماشه قد "ثار" والتقط الجندي بسرعة وقوة وسط أصوات صراخ الحضور، فيما هرع البعض إلى تقديم المساعدة للجندي راؤول ميسال فلوريز بعد سقوطه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجندي تعرض لكسور في مناطق مختلفة من جسده مثل الصدر والقدمين، وقال فلوريز إنه "كان يعتقد بأنه سيموت وأخذ يفكر في والدته".

وتلقى الجندي زيارة من حاكم الولاية، وتعهد المسؤول بتقديم المساعدة لعائلته ريثما يتماثل للشفاء من الكسور التي أصيب بها، فيما وصف الأطباء حالته بالمستقرة.