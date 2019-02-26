وسلم الأمير هاري العاهل المغربي رسالة من جدته الملكة إليزابيث، قبل الحفل الذي ظهرت فيه ميغان، التي تنتظر مولودها الأول في الربيع، بفستان أزرق فضفاض.

وفي وقت سابق، استبدل الزوجان ملابس الحفلات بأخرى من القطن والجينز لزيارة مركز للفروسية وفعالية للطهو.

وكان هاري ممسكا بيد ميغان يمزحان وهما يقفان مع شبان لالتقاط الصور ويتذوقان بعض المأكولات مثل فطائر بسطيلة الشهيرة بالمغرب.

وأبهرت ميغان الحشود الليلة الماضية بفستان أنيق خلال حفل استقبال أقامه السفير البريطاني.

وخرجت ميغان صباح الاثنين برفقة هاري مرتدية سروالا أزرق من الجينز وقميصا مقلما وسترة باللون الكاكي.

وتجول الاثنان في (النادي الملكي للفروسية دار السلام) المجاور للقصر الملكي، حيث تدير الدولة برنامجا لمساعدة الأطفال الذين يعانون التوحد وحالات أخرى.

وكانت الوجهة التالية فعالية للطهو في فندق فيلا ديز امباسادور، قدم خلالها الطاهي موها فيدال، الذي يستضيف النسخة المغربية من البرنامج الشهير (ماستر شيف)، الأطعمة وكذلك أطفال يتلقون مساعدات من خلال عدة مشروعات.

وفي وقت لاحق، عاد دوق ودوقة ساسكس للتأنق، إذ ارتدت ميغان ثوبا أسود وسترة فاتحة اللون، وارتدى هاري سترة باللون البيج وهما يلتقيان أصحاب مشروعات من الشبان ويزوران سوقا للأعمال اليدوية.

والزيارة، التي جاءت تلبية لطلب من الحكومة البريطانية، هي الثانية لأحد أفراد العائلة المالكة في السنوات الأخيرة بعد جولة للأمير تشارلز في عام 2001. وكانت الملكة إليزابيث قد زارت المغرب في عام 1980.