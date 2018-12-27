ويقدم المعرض 180 ألف عنوان كتاب في شتى مجالات المعرفة والعلوم والآداب والفنون.



وافتتح المعرض، مساء الأربعاء، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومحافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز ووزير الإعلام عواد العواد.

وكرم الأمير خالد الفيصل في الافتتاح مجموعة من رواد الإعلام بالسعودية، وهم الإعلامي حسين بن محمد نجار والكاتب حمد بن عبد الله القاضي ورئيس تحرير صحيفة (الجزيرة) خالد بن حمد المالك والإعلامي عبد الله بن حمزة راجح والمذيعة نوال بنت أحمد بخش.

ويبدأ المعرض في استقبال زواره في أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بدءا من الخميس وحتى الخامس من يناير القادم.

ويشمل برنامج الدورة الرابعة ورش عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وندوات ومحاضرات ومسرحيات وعروض أفلام للكبار والأطفال إضافة إلى 200 حفل توقيع كتاب.