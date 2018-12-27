وقالت جائزة الشيخ زايد في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ينتمي أن أغلب مترجمي أعمال القائمة الطويلة من مصر والمغرب ولبنان والسعودية وتونس.

وضمت الترجمات من الإنجليزية 7 أعمال، وهي: "مسارات القصيدة العربية المعاصرة" تأليف محسن جاسم الموسوي وترجمة أحمد بوحسن من المغرب الصادر عن دار توبقال للنشر 2017، وكتاب "هل بعضُ اللغات أفضلُ من بعض؟" تأليف روبرت وليم ديكسون وترجمة حمزة بن قبلان المزيني من السعودية، من منشورات دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 2018.

وكتاب "ثلاث مدن مشرقية: سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية " تأليف فيليب مانسيل وترجمة مصطفى قاسم من مصر من منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت 2017. وكتاب "المشكلان الأساسيان في نظرية المعرفة" تأليف كارل بوبر وترجمة نجيب الحصادي من ليبيا الصادر عن جداول للنشر والترجمة والتوزيع 2018.

بالإضافة إلى "العنف: مختارات فلسفية" تأليف فيتوريو بوفتشي وترجمة ياسر قنصوه من مصر الصادر عن المركز القومي للترجمة 2017، وكتاب "نظرية في العدالة" تأليف الفيلسوف جون رولز وترجمة رضوان العيادي من المغرب، من منشورات دار الكتاب الجديد المتحدة 2018. وكتاب " الجين- تاريخ حميم" تأليف سيدهارتا موكرجي وترجمة إيهاب عبد الحميد من مصر الصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر 2018.

أما الأعمال المترجمة من الفرنسية إلى العربية فضمت ثلاثة أعمال هي: كتاب "أصول التأويلية" تأليف جورج غوسدورف وترجمة فتحي إنقزّو من تونس، من منشورات مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 2018، وكتاب "بحر الخلفاء - تاريخ المتوسط الإسلامي من القرن السابع إلى القرن الثاني عشر "، تأليف كريستوف بيكار وترجمة د. جان جبور من لبنان الصادر عن المكتبة الشرقية 2018، وكتاب "ما هو النقد؟ تليه نصوص حول ثقافة الذات" من تأليف ميشيل فوكو وترجمة محمد ازويتة من المغرب، من منشورات أفريقيا الشرق 2018.

بالإضافة إلى ترجمتين من الألمانية إلى العربية، وهما: "اليهود العرب في إسرائيل - رؤية معرفية" تأليف د. عمر كامل وترجمة د. شيرين القباني من مصر من منشورات مكتبة الإسكندرية 2018، و"تاريخ علم الكلام الإسلامي من النبي محمد حتى الوقت الحاضر" تأليف تيلمان ناغل وترجمة محمود كبيبو من ألمانيا من منشورات شركة دار الوراق للنشر 2018.

يذكر أنه جرى الإعلان عن القوائم الطويلة للفروع "الفنون والدراسات النقدية" و"التنمية وبناء الدولة" و"الآداب" و"أدب الطفل" و"المؤلف الشاب" خلال الأسابيع الماضية.