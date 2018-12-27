فبينما كان سليماني (31 عاما) يهم بمغادرة المطار، لقضاء إجازة نهاية العام من نادي فنربخشة التركي الذي يدافع عن قميصه معارا من نادي نيوكاسل الإنجليزي، ظهر مجموعة من الأطفال إلى جانب اللاعب الذي كان يسير برفقة زوجته وابنه.

وطالبه أحدهم، وهو طفل سوري يبيع علب مناديل ورقية، بأن يشتري واحدة منها، واستجاب الدولي الجزائري طلب الطفل وأعطاه 100 ليرة تركية، وهو مبلغ يزيد كثيرا عن ثمن العلبة.

ونقلت وكالة "دوغان" عن الطفل السوري، حسن، قوله إن سليماني منحنه 100 دولار، مشيرا إلى أنه تحدث معه باللغة العربية مضيفا " نأتي إلى هنا من أجل ببيع بعض المناديل الورقية".