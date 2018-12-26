وكان أفراد العصابة عن متن قارب حين لاحقهم قارب تابع للحرس الوطني قرب شاطئ كوستا ديل سول الشهير، حيث حاول مهربو المخدرات تجاوز الشاطئ، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وواصل قارب الحرس الوطني ملاحقة قارب المهربين، واصطدم به، قبل أن يتمكن المهربون من المراوغة والإفلات مجددا، لتظهر طائرة في الجو وتدخل في عملية المطاردة.

ونجح أفراد الحرس الوطني أخيرا في وقف قارب المهربين، وإجباره على التوقف قبالة شواطئ مانيلفا في ملقة، وتم إلقاء القبض على المهربين وعددهم ثلاثة أفراد بعد نزولهم إلى الشاطئ.

وتعد هذه المرة الثانية التي يشهد فيها هذا الشاطئ، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين السياح البريطانيين، مطاردة من هذا القبيل، بحسب الصحيفة البريطانية.

ففي يوليو الماضي، رسى قارب محمل بالمخدرات على الرمال في وضح النهار، بينما كان الشاطئ مكتظا بالمصطافين.

وتكثف الشرطة الإسبانية عادة دورياتها على ساحل كوستا ديل سول للتصدي لمهربي المخدرات.