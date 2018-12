ونشر الممثل الفيديو في ذات اليوم الذي كُشف فيه أن اتهاما رسميا وجه إليه بالاعتداء الجنسي على مراهق في حانة بولاية ماساتشوستس الأميركية، وبأنه سيمثل أمام المحكمة في السابع من يناير القادم بشأن الواقعة التي حدثت في يوليو 2016.

واستلهم الفيديو الذي جاء بعنوان "Let Me Be Frank" أو "دعني أكون صريحا"، من مسلسل "هاوس أوف كاردس"، وظهر سبيسي متقمصا شخصية فرانك أندروود في المسلسل الشهير، مدافعا عن نفسه ضد حركة "أنا أيضا" أو MeToo، ونافيا الاتهامات الموجهة ضده، وفق ما ذكر موقع "هوليوود ريبورتر"، والذي وصف الفيديو بـ"الغريب".

وقال سبيسي في التسجيل المصور: "أنا بالتأكيد لن أدفع ثمن أشياء لم أقم بها".

واختتم الفيديو بقوله: "ثقتي تزداد يوما بعد يوم بأن الجميع سيعرف الحقيقة كاملة قريبا".

وكانت شبكة "نتفليكس" قد طردت سبيسي من المسلسل السياسي على خلفية واقعة تحرشه الجنسي، دون أن تكشف عن تفاصيل تتعلق بموته في المسلسل حتى الموسم الأخير، كما أقامت موقعا لقبر أندروود يستطيع معجبيه زيارته في مسقط رأس الشخصية بغافني بجنوب كاليفورنيا.

واتهم سبيسي بسوء السلوك الجنسي والاعتداء على أكثر من 12 عشر شخص منذ أن كشف الممثل أنتوني راب عن ذلك، حيث خضع للتحقيق في لوس آنجلوس وإنجلترا بسبب اعتداءات جنسية مزعومة.