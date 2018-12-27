ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، قوله إن الجزائر ستقدم في مارس المقبل باسم الدول المغاربية ملفا لليونيسكو لإدراج طبق الكسكسي كـ"تراث لامادي عالمي".

وأوضح ميهوبي أن المنظمة الدولية تشجع البلدان على التنسيق فيما بينها لتقديم ملفات مشتركة عابرة للحدود، مشيرا إلى أن الجزائر بادرت بهذه الخطوة للتعريف بأحد مميزات المطبخ الشعبي المغاربي.

وشدد الوزير الجزائري على أنه "يجب حماية كل ما يتعلق بتراثنا" مضيفا "هذه إحدى خصائص جيراننا".

ودائما ما يختلف المغاربيون فيما بينهم حول أحقية نسبة طبق الكسكسي، خصوصا بين المغرب والجزائر وتونس.

وقبل أيام، ألمح الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى إلى انزعاجه من إعلان المغرب "الكسكسي" طبقا من التراث المحلي له.

وقال أويحي لأحد منتجي العجائن بمعرض الإنتاج الوطني "في الخارج، هناك دولة شقيقة وجارة جعلت من الكسكسي منتوجا خاصا بها، لذا أطلب منكم أن تثبتوا أنفسكم وأن تبرهنوا العكس".