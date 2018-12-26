وقالت شارابوفا في تغريدة عبر حسابها الموثق بموقع "تويتر" إن "تصوير الأغنية كان محرجا بعض الشيء لها"، معتبرة أن يبدأ المرء يومه بأغنية "Wannabe" أو المتمني.

وكانت ترتدي قميصا رمادي وبنطالا أسود، وبدت أكثر محافظة في حركاتها بالأغنية مقارنة ببقية الفتيات اللاتي أديا رقصات أكثر حيوية.

وأرفقت الحسناء الروسية (31 عاما) تغريدتها برابط لموقع روسي نشر الفيديو الجديد، الذي حاز أيضا على 52 ألف مشاهدة حتى مساء الثلاثاء في موقع "يوتيوب".

وكان الفيديو عبر تركيب أصوات المغنيات الأصليات مع حركات شفاه المشاركات في الفيديو الجديد، ومن ضمنهن شارابوفا.

ومن بين المشاركات في الفيديو عارضة الأزياء البريطانية، مالاكي فيرث، والممثلة البريطانية سوكي واترهاوس، والممثلة اليابانية تاو أوكاموتو.

وجاء نشر فيديو بمناسبة الاحتفالات التي تتزامن مع عيد الميلاد ورأس السنة.

وحازت الأغنية الأصلية لفرقة "سبايس غيرلز" البريطانية عندما نشرت على موقع "يوتيوب" على أكثر من 381 مليون مشاهدة، الأمر الذي يظهر مدى شعبيتها الجارفة، على الرغم من أنها صدرت عام 1996، قبل سنوات من ظهور "يوتيوب".