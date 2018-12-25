وشاركت الطفلة نورا عمرو ( 10 أعوام) في عرض أزياء، أقيم مؤخرا في القاهرة، متممة مسلسل مشاركتها في هذا المجال الذي بدأ مطلع العام الجاري.

ونشرت الصفحة الخاصة بمهرجان "EGY Fashion" على فيسبوك، صورا عدة تظهر نورا وهي تتوسط عددا من عارضات الأزياء الأكبر سنا منها بكثير.

وبدت واثقة وهي تتحرك في صالة العرض مثل البالغين، وعلى درجة عالية من الاحترافية وهي تتعامل مع الكاميرا، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وكانت بداية نورا الرسمية في عروض الأزياء، في فبراير الماضي، خلال مناسبة كانت مخصصة لملابس الأطفال، ثم شاركت في عروض عدة إلى أن سبقت عمرها، وشاركت أخيرا في مهرجان EGY Fashion للموضة والجمال للعارضات الأكبر سنا.

وجاءت المشاركة بعدما لاحظت والدتها أنها تهتم كثيرا بعالم الموضة والأزياء، فشجعتها على الأمر.

ويبدو أن عروض الأزياء فتحت أبوابا كثيرة للطفلة المصرية، إذ شاركت في إعلانات تلفزيونية.

وإلى جانب تعلقها بعالم الموضة، تعشق نورا الغناء بلغات عديدة، بالإضافة إلى تعلقها بالرسم.