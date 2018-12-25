وانتشر فيديو الطائرة على الإنترنت، ليصبح تحليق "الحوت الطائر" أو "بيلوغا" من بين أكثر الفيديوهات شعبية على الإنترنت، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وفي حين قالت رويترز إن الفيديو من بين الأكثر شعبية لعام 2018، لم تكشف سبب هذا التصنيف أو عدد المشاهدات التي حصدها المقطع على يوتيوب، مع العلم أن عدد المشاهدات للفيديو الخاص بهذا الحدث على صفحة إيرباص على يوتيوب بلغ حوالي 1.6 مليون مشاهدة.

يشار إلى أن شركة إيرباص الأوروبية كانت قد أطلقت العملاق "بيلوغا إكس إل" أو "الحوت الطائر" في أول رحلة تجريبية لها في يوليو الماضي، وحطت في مطار تولوز- بلانياك جنوب غربي فرنسا.

وهدفت الخطوة إلى تطوير وتحسين خدمات التصنيع اللوجستية الخاصة بها، بحسب ما ذكرت الشركة الأوروبية لتصنيع الطائرات، إذ تتمثل وظيفتها في "نقل أجزاء طائرات إيرباص من مواقع تصنيعها المختلفة إلى مرافق التجميع النهائية في تولوز في فرنسا وهامبورغ في ألمانيا وتيانجين في الصين.

الجدير بالذكر أن أجزاء الطائرة أو "الناقلة السوبر"، كما كانت تعرف سابقا، يتم تصنيعها في أكثر من دولة، فعلى سبيل المثال يتم تصنيع أجنحتها في بريطانيا أما الذي فيتم تصنيعه في إسبانيا.

بالإضافة إلى ذلك فإن "الحوت الطائر" يمكنها نقل أجنحة طائرة من طراز إيرباص 340 إيه، أو جزء من بدن طائرة إيرباص 350 إيه.

وفي وقت لاحق نشرت الوكالة بعض الفيديوهات الأكثر شعبية، ومن بينها فيديو لأول دب قطبي يولد في بريطانيا منذ ما يزيد على ربع قرن، بالإضافة إلى فيديو آخر حول صنع أكبر طبق للبقلاوة في تركيا.

يشار إلى أن بيلوغا إكس إل هي الطراز الأحدث من "بيلوغا أس تي"، وهي تفوقها من حيث الطول وقطر البدن أو الهيكل وامتداد الجناحين.