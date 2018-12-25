وسأل ترامب طفلا يدعى كولمان: "هل ما زلت تصدق وجود بابا نويل؟"، مضيفا: "لأنه في السابعة (عمر الطفل) يكون هامشيا، أليس كذلك؟"، الأمر الذي دمر على الأرجح فرحة الطفل بهذه المناسبة.

وكانت هذه أول مرة يظهر فيها ترامب في مناسبة عامة منذ بدء إغلاق إدارات فيدرالية أميركية. وكان من المقرر أن يغادر واشنطن، الجمعة، ليقضي العطلة في منزله، لكنه فضّل حتى الآن البقاء في البيت الأبيض.

وفشل ترامب وكبار المشرعين، خلال الأيام القليلة الماضية، في كسر الجمود بشأن تمويل بناء جدار اقترح إقامته على الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وبدلا من الاستمتاع بالدفء في شمس فلوريدا، قضى ترامب الفترة السابقة للعطلة في اجتماعات مع مشرعين ومسؤولين بإدارته على أمل إحداث تغيير في هذا الملف، الذي أدى إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وفي ليلة عيد الميلاد من كل عام، تقوم قيادة الدفاع الجوي بأميركا، باقتفاء أثر بابا نويل، في تقليد يعود لعام 1955.

وحاول ترامب الخروج من أزماته في ليلة عيد الميلاد، حيث جلس بجوار زوجته ميلانيا أمام مدفأة تتوهج نيرانها تحت صورة للرئيس الراحل أبراهام لينكولن، وتلقيا اتصالات الأطفال.