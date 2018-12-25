فبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أظهرت إحصاءات لشركة تأمين غوكومبير في بريطانيا أن نسبة كبيرة من السائقين المتهورين كانوا ممن يمتلكون سيارات ألمانية الصنع مثل بي أم دبليو ومرسيدس وأودي.

وبالإضافة إلى ذلك فهم أيضا أكثرهم تقديما للشكاوى والمطالبات على شركات التأمين بعد وقوع الحوادث في بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أن سائقي BMW 420D تصدروا القائمة، حيث جرى إدانة واحد من كل 6 أشخاص (17 بالمئة) بتجاوز السرعة، والإشارة الحمراء، وغيرها من المخالفات المرورية. وقد ادعى 21 بالمائة من سائقي BMW 420D على تأمينهم لحادث كانوا هم المتسببون فيه، وفقا لبيانات جمعتها شركة غوكومبير للتأمين.

ولم تترك مرسيدس منافستها بي أم دبليو تنفرد هكذا بالقائمة، فقد حلت 5 طرازات من مرسيدس في المراكز العشرة الأولى للإدانات، و4 في المراكز العشرة الأولى لمطالبات التأمين رغم التسبب بالحادث. كما لحقت طرازات أودي بالقائمة، التي تهيمن عليها السيارات الألمانية.

وعلى الطرف الآخر، فإن السائقين الذين لديهم أقل عدد من الحوادث والتجاوزات، يمتلكون على الأغلب سيارات قليلة التكلفة.

فقد جاء سائقي فوكسهول في المعدل الأدني للإدانة بالتجاوزات بنسبة 4.1 بالمئة، في حين كان سائقوا بيجو 206 الأقل في مطالبات التأمين بنسبة 8.5 بالمائة.

وقال مات أوليفر، من شركة غوكومبير إنه ليس من المستغرب أن تكون السيارات الفارهة ذات القوة الكبيرة، هي المفضلة لبعض السائقين الأكثر خطورة، لكن ذلك لا يمكن تعميمه على جميع أصحاب هذه السيارات.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية صانعي السيارات والتجار، تحل بي أم دبليو ومرسيدس وأودي من بين أفضل 10 سيارات مشهورة في عام 2018.

وقال أوليفر:" كثير من هذه السيارات يمتلكها هؤلاء الذين يقودون لفترات طويلة على الطريق السريع، وفي أوقات الذروة بالمناطق الحضرية، مما يزيد من احتمال وقوع حادث أو مخالفة مرورية.