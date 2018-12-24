وعلى حسابه في تويتر، نشر وليد جنبلاط صورة ظهر فيها، بعد إدخال تعديلات عليها، وهو يرتدي زيا كهنوتيا، مذيلة بعبارة مقتبسة من الإنجيل تقول "اغفر لهم يا أبتاه"، في رسالة إلى السياسين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة.

وبعد أكثر من 7 أشهر منذ إجراء الانتخابات العامة، يحتاج لبنان، الذي يعاني وطأة الديون وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، بشدة لتشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة.

وبعد أن لاحت في الأفق بوادر حل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، ظهرت عوائق جديدة وسط معلومات عن خلافات بين الحليفين، ميليشيات حزب الله وحزب التيار الوطني الحر المحسوب على رئيس البلاد، ميشال عون.

وأرفق جنبلاط، وهو أحد القادة البارزين على الساحة السياسية في لبنان، الصورة بتغريدة توجه فيها بمعايدة بمناسبة عيد الميلاد، وقال "Merry Christmas.Joyeux Noel، أما الوزارة فغلطة الشاطر بألف غلطة".

وأثارت التغريدة تفاعلا كبيرا وموجة تعليقات أشادت بحس الدعابة عند الزعيم الدرزي، الذي عرف بتعليقاته الساخرة والطريفة، وتناوله الأحداث في لبنان بطريقة لاذعة.