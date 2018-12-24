وبدأت منذ أيام، المرحلة الأخيرة لنقل المسجد الذي يعود تاريخه إلى عصر الدولة الأيوبية قبل 611 عاما، حسب صحيفة حرييت التركية.

وجرى تغيير مكانه ضمن خطة السلطات لنقل الآثار المعرضة للخطر بسبب مشروع بناء سد "إيلي سو".

وانطلقت عملية نقل المسجد الذي بُني عام 1407 في عهد الدولة الأيوبية، في أوائل شهر أغسطس، بإشراف لجنة علمية مختصة لذلك، ليتم إعادة إشادته مرة أخرى في الحديقة الثقافية الجديدة في قضاء "حسن كيف".

وقريباً ستغرق مدينة "حسن كيف" القديمة في مياه الفيضان بسبب بناء أكبر سد في تركيا، لكن الذين يعارضون بناء السد قالوا إن السد سيدمر تاريخا يمتد عبر قرون.