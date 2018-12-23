وبحسب ما نقلت صحيفة "حرييت ديلي" التركية، فإن الرسالة التي تعود لأيام الدولة العثمانية، كتبت في عام 1871، كما أنها تحمل توقيع وختم رئيس المخصيين في القصر، جواهر آغا.

وكان جواهر آغا يتولى مهاما بارزة في قسم الحريم بالقصر في عهد السلطان العثماني عبد العزيز؛ وهذا المكان يضم ما يقارب 400 غرفة.

وذكر المصدر، أن الرسالة مكتوبة باللغة العثمانية، لكنها لم تحدد السلطان الذي توجهت إليه، وما زال متحف القصر، ينتظر الكشف عن معناها.

وكان جواهر آغا أكثر شخص مقرب من السلطان عبد العزيز ووالدته وبقية العائلة، ويتولى صاحب هذه المهمة في العادة أمور جناح الحريم وعلاقات السلاطين الحميمية.

وشارك فريق أكاديمي من جامعتين في قراءة الرسالة إلى جانب مترجمين يتحدثون العربية لكن بعض الكلمات تبدو مشفرة في الرسالة وهو ما يعني أن من كتب النص أراد إخفاء بعض الأمور.