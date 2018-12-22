وكان اللاعب أندور جونسون يهم للمشاركة في بطولة المصارعة الرومانية الخاصة بطلبة المدارس الثانوية، في ولاية نيوجرسي، الخميس.

لكن حكما أبيض اقترب منه وأخبره أن أمامه خيارين: إما أن يحلق شعره، أو أن يواجه الغرامة، معتبرا أن شعر اللاعب المجدل يخرق قواعد الرابطة التي تنظم البطولة، الأمر الذي يتعارض ما أوردته وسائل الإعلام.

وقالت صحف إن القواعد تتيح للاعب ذي الشعر الطويل أو المجدل أن يشارك في المباراة شريطة أن يقوم بتغطيته.

واختار جونسون حلق شعره، ويظهر الفيديو سيدة بيضاء تقوم بقص شعر جونسون بصورة سريعة ومرتجلة قبل المباراة.

ولم يثر الأمر اهتماما يذكر حتى الجمعة، بعدما تداول آلاف المغردين مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة.

وقال الصحفي الرياضي الأميركي، مايك فرانكل، الذي صور الفيديو، إن الحكم لم يسمح للاعب جونسون بالمشاركة، واضعا أمامه خيارين: الحلق أو الغرامة.

وأضاف أنه، رغم ما حدث قبيل المباراة، فإن اللاعب الأسود تمكن من الفوز على منافسه.

وشاهد الفيديو على حساب فرانكل بموقع تويتر أكثر من 12 مليون شخص، وأعاد نشره نحو 11 ألف مغرد.

وربط رواد مواقع التواصل بين الحادثة والعنصرية، خاصة أن اللاعب أسود والحكم أبيض، له ماض في التصريحات العنصرية، كما أشاروا إلى أن قص الشعر كان واحدا من أشكال الممارسات العنصرية السائدة ضد السود في الولايات المتحدة سابقا.

وردا على سيل الانتقادات، قالت الرابطة المشرفة على بطولات المدارس الثانوية في ولاية نيوجرسي إنها ستدرس المسألة، كما أنها أرسلت معلومات إلى دائرة الحقوق المدنية بالولاية، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".