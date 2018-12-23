وكرم العاهل السعودي في الافتتاح ثلاث شخصيات محلية بارزة هي عالم الرياضيات علي بن عبد الله الدفاع، والكاتب والناقد عبد الفتاح أبو مدين، والطبيبة سمر بنت جابر الحمود بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

يشمل برنامج المهرجان أنشطة ثقافية وفنية ورياضية إضافة إلى الأجنحة المعتادة للوزارات والهيئات السعودية وأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي وجناح ضيف شرف إندونيسيا.

ولأول مرة هذا العام تشارك في المهرجان الهيئة العامة للترفيه، التي استحدثت مؤخرا في إطار رؤية المملكة 2030، وذلك بجناح كبير مقام على مساحة 22 ألف متر مربع.

وتشهد هذه الدورة العديد من الفعاليات داخل الأجنحة المشاركة التي ارتفع عددها هذا العام ، لتشمل أركان الحرفيين، والسوق الشعبي، إلى جانب المشاركة المتميزة دوماً لدول مجلس التعاون الخليجي، التي خصص لها مقرات دائمة، ليقدمون فيها برامجهم المختلفة طيلة أيام المهرجان، وجناح جمهورية اندونيسيا ضيف شرف المهرجان.

في النسخة الثالثة والثلاثين من مهرجان الجنادرية، تشارك اندونيسيا للمرة الاولى ، لتقدم للجمهور الزائر فرصة للتعرف الى مختلف جوانب الحياة في هذه الدولة الاسيوية.