ويظهر مانزيني الذي يعزف عددا من الآلات ويحاضر في الجامعة، في فيديو مصور، أثناء الجراحة التي استمرت 6 ساعات، إذ يبدو راقدا على ظهره في غرفة العمليات محاطا بأفراد الطاقم الطبي، ويعزف على أوتار الغيتار.

وسمح ذلك للأطباء بمدينة دربان بجنوب أفريقيا بتحديد مناطق المخ التي يستخدمها مانزيني عند العزف، حتى يحافظوا عليها، ويعيدوا إلى أصابعه بعض الحركات التي تأثرت سلبا بالورم.

وقال مانزيني بعد أسبوع من العملية الجراحية: "انتابني شعور غريب للغاية وغير مريح. أن تكون في حالة بين التخدير العام واليقظة وتسمع أصوات معدات الطبيب داخل رأسك... يكون من الصعب للغاية التركيز".

واختار الأطباء أن يظل مانزيني مستيقظا لتقييم أي المناطق في دماغه تعمل أثناء إجراء الجراحة، مما يساعد على الحد من خطر إصابته بأي أضرار عصبية.

وقال مانزيني: "نجح الأمر لأن الخطر الأكبر كان هو الشلل. وأنا لم أصب بالشلل وما زلت أتحكم في أطرافي، لذلك معنوياتي مرتفعة وأتعافى جيدا".

ونقلت رويترز عن الفنان، قوله إنه ينوي الوقوف على المسرح مجددا بمجرد استكمال تعافيه.





