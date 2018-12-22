وأثار سحب مماثل لليانصيب في 9 أكتوبر الماضي دهشة المتابعين في تركيا، بعد نشر لقطات تظهر عملية غش على نطاق واسع عبر الإنترنت، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، السبت.

وشوهد في الفيديو أن الكرة التي تحمل رقم 6 قد التقطت قبل الأوان من موظفة كانت تقف بالقرب من آلة الكرة الدوارة، قبل أن يقوم موظف خلف الآلة بالضغط على زر تحريكها.

وعندما أعاد الموظف المختفي خلف الآلة تحريكها ظهر الرقم نفسه (6) على أنه الرقم الرابح مرة أخرى، في وقت شوهد الرجل وهو ينحني إلى أسفل ويعبث بالآلة من الخلف.

ونفت إدارة اليانصيب الوطني مزاعم الغش في بيان صدر في 20 ديسمبر، مؤكدة أن السحب تم بثه على الهواء مباشرة، وتم تنفيذه وفقا للقواعد التي تخضع للتفتيش من السلطات العدلية.

وقال البيان: "كان الموظفون الفنيون موجودين في المكان للتدخل على الفور في حالة حدوث مشكلة أو عطل في آلات الكرة"، مشددا على أن مثل هذا العطل حدث خلال سحب 9 أكتوبر.

وأوضح البيان أن اختيار الكرة التي تحمل رقم 6 كان مصادفة تامة.