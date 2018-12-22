وذكرت تقارير أن الرجل المسلح قام بعملية السطو المسلح على بنك في جزيرة سفالبارد شمالي النرويج، لكنه لم يتمكن من الاستمتاع بسرقته بحسب السلطات الأمنية في أرخبيل سفالبارد.

وقالت السلطات إن عملية السرقة هي أول عملية سطو على بنك في المنطقة منذ بداية الوجود البشري فيها، وفقا لما نقلته "غارديان" عن "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الحاكم المحلي في الأرخبيل تيري كارلسن "وقعت حادثة سطو مسلح على بنك في الساعة 10:40 صباحا".

وأوضح أن المسلح نجح بسرقة مبلغ من المال بعد أن هدد العاملين في البنك بواسطة مسدس.

وأضاف أنه تم القبض على المسلح سريعا بعد تنفيذه عملية السرقة، وألقي القبض عليه في وسط مدينة لونغييرباين، عاصمة الأرخبيل، الواقع في منتصف المسافة بين البر النرويجي والقطب الشمالي.

وقالت السلطات إن منفذ عملية السطو ليس من أهالي المنطقة وكان يزور المنطقة، مشيرة إلى أنه تم إرساله إلى مدينة ترومسو، أقرب مدينة في البر النرويجي إلى الأرخبيل، من أجل استجوابه.

ورفضت السلطات الكشف عن هوية اللص، مكتفية بالإشارة إلى أنه "أجنبي" من دون تحديد هويته أو جنسيته، كما رفضت الإفصاح عن المبلغ المسروق من البنك.

يشار إلى أن عدد سكان مدينة لونغييرباين لا يزيد على 2000 نسمة، كما أن معظم سكانها يعرفون بعضهم بعضا.

أضف إلى ذلك أن مطار المدينة هو صلة الوصل الرئيسية بين الأرخبيل وبر النرويج، وبالتالي لا يمكن للسارق أن يغادر الجزيرة إلا عبر المطار.

وتصل درجات الحرارة الدنيا في الجزيرة إلى سالب 40 درجة مئوية، لكن متوسط درجة الحرارة في فصل الشتاء يقدر بحوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر.