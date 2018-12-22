وأظهرت لقطات الفيديو سيارة من نوع "بي.ام.دبليو" صعدت فوق حاجز خرساني على جانب الطريق قرب مدخل نفق أسفل طريق بوبراد بسلوفاكيا، ثم طارت في الهواء لتصطدم بأعلى النفق، قبل أن تسقط محطمة.

وذكرت الشرطة السلوفاكية أن سائق السيارة، البالغ من العمر 44 عاما، لم يصب بجروح خطيرة، وخرج سالما من الحادث المروع.

وأضافت أن السيارة كان بها السائق فقط، الذي نجا بأعجوبة من هذا الحادث المروع.