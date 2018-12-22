ووفق تحقيقات الشرطة، فإن العملية دبرها رجل الدين ماهاديفا وذلك من أجل التشهير بمسؤول في معبد كيشغوث ماراما بكارناتاكا، والحصول على خزينة المعبد والتي تبلغ قيمتها ما يقارب الـ49 ألف دولار.

وأقدم المتهمون على تسميم الطعام المخصص للمصلين الذين كانوا يستعدون للاحتفال ببناء معبد جديد، باستخدام مبيدات حشرية، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "تايمز أوف إنديا".

وبحسب مصلين أصيبوا بالتسمم، فقد وجدوا رائحة غريبة في الطعام، إلا أنهم أخبروا أن ذلك عادي لتساقط بعض الأوراق في الأكل، ولكنهم بدأوا يشعرون بآلام قوية عقب تناولهم للوجبات.

وأشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن السم المستخدم في الحادثة يعرف باسم "مونوكروتوفوس"، وهو محظور في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكنه مستخدم في الهند للقضاء على الحشرات في المحاصيل الزراعية بسبب انخفاض سعره وفعاليته.