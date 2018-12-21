وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، بأن المقاتل أنار ألخفيرانوف (26 عاما) قتل أندريه دراشيف (32 عاما) في أغسطس 2017 إثر جدال تطور إلى مشاجرة بين الرجلين.

وأشارت إلى أن ألخفيرانوف ظل يضرب دراشيف حتى الموت في مدينة خاباروفسك.

واندلع الشجار بين الرجلين، إثر جدال بشأن أيهما أفضل: فنون القتال المختلطة أم رفع الأثقال؟

وتظهر لقطات فيديو جانبا من القتال العنيف الذي اندلع بين الاثنين، حيث وجه المقاتل ضربات قوية بقدمه لجسد رافع الأثقال حتى أسقطه أرضا، ولم يتوقف لاحقا، مما أدى إلى مقتله.

وأطلقت الشرطة تحقيقا في الحادث وطاردت ألخفيرانوف، الذي سلم نفسه لاحقا للسلطات واستمرت المحاكمة لأكثر من عام.

وأراد المدعون العامون أن يسجن المقاتل لمدة 19 عاما، بينما أصر محامو الدفاع على 9 سنوات، ذلك أنهم أرادوا أن يتم اعتبار القضية جريمة قتل عن طريق الخطأ أو الإهمال.

وفي المحكمة، اعتذر ألخفرانوف لعائلة دراشيف وقال إنه يتمنى لو عاد به الزمن للوراء، مضيفا "أريد أن أعتذر لعائلة أندري عن أفعالي التي تسببت في الكثير من الألم".

وتعتمد فنون القتال المختلطة على تكتيكات من رياضات قتالية مختلفة، الأمر الذي دفع كثيرين على اعتبارها أخطر فنون القتال، وتمزج هذه الرياضة بين فنون المصارعة والملاكمة والكراتيه والجودو.