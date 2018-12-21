وألقت الشرطة في مدينة ريدينغ، القبض على السائق البالغ من العمر 44 عاما، وهو يقود تحت تأثير الكحول، الذي بلغ مستواه في دمه أكثر بأربع مرات من المستوى المسموح به قانونيا.

وبعد عرضه على المحكمة، أقر جونسون بالذنب وأنه قاد سيارته بصورة خطيرة، عندما قادها عكس السير على الطريق السريع "إم 4" بالقرب من مدينة ريدينغ، ومن دون تأمين.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الفعلية في اليوم الأول من السنة الجديدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال ضابط التحقيق غاز دوتي: "إن مثل هذا السلوك على طرقاتنا له تأثيرات كبيرة تتجاوز السائق نفسه".

وأضاف أن مثل هذا السلوك والقرار الخطير بالقيادة أثناء السكر وبصورة خطيرة، "يلحق الأذى والضرر بالمستخدمين الأبرياء للطرق العامة".