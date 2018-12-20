وطرحت المدونة آلي فلين موضوع غسيل "الجينز" على موقع "ويل آند غود"، وطرحت سؤالا قد يهم الكثيرين، وهو هل هناك حاجة لغسيل الجينز؟

في مدونتها عن الموضوع، سألت فلين خبيرة مختصة بالموضة، وهي هيذر لودوكا، التي قالت إن فترات غسل الجينز تعتمد على نوعية صنعه.

وقالت لودوكا إن بنطال الجينز "الكلاسيكي" المصنوع من القطن بنسبة 100 بالمئة، وكذلك المصمم لكي لا يتشكل بشكل الجسم (ٍStraight)، لا ينصح بغسيلهما إلا عند الحاجة الضرورية.

أما إذا كان البنطال بالمقاس "النحيف" أو "سكيني"، فسيتوجب على الشخص غسيله بعد كل بضعة مرات يرتديه فيها، حتى يتقلص لحجمه "النحيف" مجددا.

أما إذا ما كانت بناطيل الجينز تعتمد على الخصر اللاستيكي (القابل للتمدد)، فسيكون غسيله بعد كل مرة أو مرتين ضروريا، لأن البناطيل التي تعتمد على الخصر اللاستيكي، تتمدد ولا تعود لحجمها السابق.

كما قدمت لودوكا نصيحة للحفاظ على بنطال الجينز من دون غسيله، وهي وضعه في "الثلاجة" لبعض الوقت، لقتل كل أنواع البكتيريا، من دون تغيير شكله أو حجمه.