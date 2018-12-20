وعند تكبير الصورة التي رصدت الجسم، كان من الصعب تحديد طبيعته بالضبط، بحسب الصحيفة البريطانية.

لكن من الواضح أنه متعدد الألوان وشبيه لشكل البيضة قليلا، إلا أن مشكلة تتعلق بعدم وضوح صورة خرائط غوغل عرقلت إمكانية رؤيته الجسم بأكمله.

ومن غير الممكن أيضا الحكم على مسافة الجسم الغريب، على الرغم من أنه يبدو وكأنه يتحرك في مكان ما فوق جبل.

وبحسب الصحيفة اليريطانية فقد تم رصد الجسم في المحمية الوطنية الكبيرة التي تقع في جنوب فلوريدا. وتقع هذه المنطقة خارج مثلث برمودا الغامض مباشرة، في شمال المحيط الأطلسي.

ولا يزال المثلث الواقع بين برمودا وبورتوريكو وفورت لودرديل في ولاية فلوريدا، لغزا يحير العلماء بعد اختفاء عدد من السفن فيه.