وتعتبر فنزويلا من أكثر الدول التي حققت لقب ملكة جمال الكون، لكنها لسيت الأكثر، واعتبر البعض ملكات الجمال الفينزويليات "الصادرات الأكبر" في البلاد بعد النفط.

وحققت حسناوات فنزويلا تاج ملكة جمال الكون 7 مرات، كان آخرها لقب المسابقة لعام 2013، والذي حققته غابرييلا إيسلر.

فالولايات المتحدة، تحتل مركز الصدارة برصيد 8 ألقاب، كان آخرها كان لأوليفيا كولبو، التي توجت عام 2012.

وفي المركز الثالث تأتي بورتو ريكو (5 ألقاب)، تليها الفلبين التي أصبحت "قوة ضاربة في مسابقات ملكات الجمال"، حيث أصبحت كاتريونا يوم أمس الاثنين، رابع امرأة فلبينية تحقق اللقب.

وتحتل السويد المركز الخامس في تصدير ملكات الجمال برصيد 3 ألقاب في أعوام 1955 و1966و1984.

ومن الغريب مؤخرا ابتعاد التاج عن الأوروبيات، حيث لم تحقق سوى أوروبية واحدة، وهي الفرنسية أيرس ميتينيير، اللقب في آخر 27 عاما.

وحققت امرأة عربية واحدة لقب ملكة جمال الكون، وهي اللبنانية جورجينا رزق، في عام 1971، وهي الزوجة الحالية للفنان اللبناني وليد توفيق.