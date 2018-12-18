واندلعت الضجة في مصر بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للحفل؛ أكده أهالي الطفلين في مداخلات هاتفية لوسائل إعلام محلية.

وفي مقابلة هاتفية مع فضائية مصرية، قالت أم أحد الطفل إن فارس (15 عاما)، ويدرس في الصف الثالث الإعدادي، أقيم له حفل خطبة على طفلة تدعى ندى، في الصف الثاني الإعدادي، وذلك بموافقة الأسرتين، وبحسب عادات قريتهم.

وأكدت الأم صحة المقطع المصور، قائلة: "الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقي، وهذه عادة لدينا، ونريد أن نفرح بطفلنا".

وأضافت "فارس ممكن يكون بالنسبة لكم صغير سنا، لكنه كبير عقلا، سيعمل بعد انتهاء الدراسة مع والده، الاثنان يحبان بعضهما، الآن الحُب ليس بالسن، هذا جيل إنترنت وفيسبوك".

وتابعت "لم نفعل شيئا خاطئا، لم يتزوجا بعد، هما فقط يحبان بعضهما، لذلك قررنا أن يكون (الموضوع) رسمي، لو لم أكن أرى ابني يتحمل المسؤولية لما وافقت على الخطبة".

ونقلت وسائل إعلام محلية أن المجلس القومي للطفولة والأمومة عمل على "إحباط هذا الزواج"، بينما انتشرت تصريحات لوالد الطفل العريس تعهد فيها بأن يتم الزواج بعد بلوغهما السن القانونية.