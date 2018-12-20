وقال موقع "ماشابل" إن الفيديو بات بصفة رسمية "أسوأ فيديو في تاريخ يوتيوب"، مضيفا أنه تفوق "من حيث السوء" على فيديو كليب "بيبي" للمغني جاستن بيبر.

ونشرت يوتيوب الفيديو يوم 6 ديسمبر بعنوان "YouTube Rewind 2018"، وتضمن عددا من الأحداث التي طبعت عام 2018.

وحتى يوم 17 ديسمبر، حظي الفيديو بأكثر من 140 مليون و461 ألف مشاهدة، بينما نال 13 مليون "عدم إعجاب"، ليكون المقطع صاحب الـDislike الأعلى في تاريخ يوتيوب.

وأرجع البعض سبب هذا العدد الكبير من "عدم الإعجاب" بالفيديو إلى تجاهله إضافة العديد من نجوم اليوتيوب، فضلا عن غياب مقاطع لأحداث مهمة.

واعتاد يوتيوب، منذ 2010، على طرح فيديو في آخر السنة، يتناول فيه أبرز المقاطع، التي انتشرت على منصته ولاقت انتشارا كبيرا.

وكانت أغنية "بيبي" لجاستن بيبر تتصدر قائمة "أسوأ فيديوهات يوتيوب"، حيث جرى طرحها على الموقع عام 2010، وحصلت على أكثر من 9 ملايين "عدم إعجاب".