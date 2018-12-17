وفازت غراي الفلبينية الاسكتلندية، التي يبلغ عمرها 24 عاما، باللقب في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث ضمت المسابقة لأول مرة متسابقة من المتحولين جنسيا.

وقالت غراي، التي كانت ترتدي فستانا باللونين الأحمر والبرتقالي" قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان. كانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط".

وسئلت غراي خلال المسابقة عن رأيها في إضفاء الشرعية على تعاطي الماريغوانا، فقالت إنها تؤيد ذلك لأغراض طبية.

وحصلت تامارين غرين (24 عاما) ملكة جمال جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون، ثم ستيفاني جوتيريز ملكة جمال فنزويلا (19 عاما) على لقب الوصيفة الثانية.

وكانت الفلبين قد فازت في مسابقة ملكة جمال الكون أعوام 2015 و1973 و1969.

من هي كاتريونا غراي؟

وغراي من أب اسكتلندي وأم فلبينية، ولدت في مدينة كيرنز الأسترالية. وبعد بلوغها 18 عاما، انتقلت إلى الفلبين.

وعاشت كذلك في أميركا، حيث درست الموسيقى في بوسطن بولاية ماساتشوستس، لتحصل على ديبلوم جامعي في هذا التخصص.

وتقول ملكة جمال الكون إنها تهدف لإطلاق مشروعها الخاص لمحاربة الفقر في الفلبين، مضيفة "أعمل على جمع الأموال لمساعدة الفقراء، وخصوصا الأطفال".

من بين هوايات غراي حب السفر حول العالم، واكتشاف مناطق جديدة. قامت بالعديد من الرحلات، تعرفت خلالها على الكثير من المناطق في بلادها والصين وأميركا وفيتنام.